Украина обвинила Россию в попытке захватить судно

Источник: КорреспонденТ.net

В Мининфраструктуры заявили, что российский корабль 24 апреля пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море в районе Скадовска Херсонской области.

Об этом сказано на странице ведомства в Facebook.

"Во время проведения спасателями морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна", - сказано в сообщении.

Сообщается, что российское судно приблизились к украинскому катеру и вышло в эфир по рации с требованием застопорить ход и лечь в дрейф.

Однако команда украинского катера отказалась выполнять требования россиян, заявив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.