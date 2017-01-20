Украина обвиняет Россию в нарушении Венского документа

Источник: Українські новини

Украина обвиняет Россию в нарушении Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в связи с формированием новой военной дивизии у украинской границы. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба вооруженных сил на странице в социальной сети Facebook.

"Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сказано в нем.

Согласно сообщению, его несоблюдение было подтверждено в ходе инспекции Украиной, Канадой и Данией, проведенной на территории Ростовской области (Россия) 16-19 января.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ. Вблизи границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 000 военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017", - говорится в сообщении.

В то же время указывается, что это противоречит информации, предоставленной Россией государствам - участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ноябре 2016 года.

"Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличения численности личного состава регулярных формирований и боевых частей... Кроме этого, нарушен пункт... в котором отмечается, что в случае, если такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения", - сказано в сообщении.

О результатах инспекции в форме официального отчета планируется проинформировать государств - участников ОБСЕ в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия.

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