Украина получила предложение Германии провести в ближайшее время встречу глав МИД "нормандской четверки"

Источник: 112.ua

В Министерстве иностранных дел Украины получили предложение Германии провести в ближайшее время встречу глав МИД "нормандской четверки". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию, наконец, начать выполнять минские договоренности", - сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в МИД РФ о том, что прорабатывается возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" во время министерского заседания G20 в Бонне 16-17 февраля.

В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.