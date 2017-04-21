Украина попала в рейтинг лучших стран Европы для получения высшего образования

Источник: РБК-УКРАИНА

Украина попала в топ-30 лучших стран Европы для получения высшего образования. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного онлайн-платформой Study.EU. Первые три места в рейтинге заняли Германия, Британия и Нидерланды. Десятку лидеров замыкает Норвегия. Украина заняла последнее место среди 30 стран.

"Если смотреть на результаты в целом, становится очевидным одно: каждая страна имеет свои сильные стороны и свои слабости. Нет наций, которые бы всегда были среди лучших, или среди худших, для каждого фактора рейтинга. Рассматривая три отдельные области, более двух третей всех ранжированных стран входят в десятку лучших из списка", - подытожили авторы исследования. Аналитики оценивали государства по таким критериям, как: система образования, стоимость обучения, а также перспективы карьерного роста выпускников.



