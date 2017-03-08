Украина попала в список самых дешевых стран мира

Источник: КорреспонденТ.net

Украина попала в список самых дешевых стран для жизни по версии американского портала GoBankingRates, заняв 24 место рейтинга.

В исследовании учитывалось несколько факторов: индекс покупательной способности, уровень арендных ставок, потребительской корзины и стоимость местных услуг и сервисов.

Аналитики сравнивали каждый параметр с аналогичным показателем в Нью-Йорке. Так, покупательная способность украинцев на 71,9% ниже покупательную способности жителей Нью-Йорка.

Арендная плата в Украине ниже на 91,1%. Еда и услуги дешевле на 70%.

"Доходы украинцев по прежнему низкие, из-за чего страна попала в список 50 самых дешевых. Жители столицы, в Киеве, вынуждены тратить около 325 долларов в месяц на одного человека, за исключением арендной платы", - говорится в исследовании.

Самыми дешевыми странами стали Южная Африка и Индия. Польша оказалась на 12-м месте. Россия на 39-м, Беларусь на 50-м.