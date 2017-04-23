Украина прекратит поставки электричества в ЛНР

Источник: КорреспонденТ.net

С 25 апреля Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области, сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай в эфире телеканала "ЛОТ".

По его словам, в ЛЭО получили документы от госпредприятия "Энергорынок", которые подтверждены документами с Минэнерго за подписью министра Игоря Насалика.

"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.

В настоящее время в число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.