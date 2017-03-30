Украина, Румыния, Болгария и Греция обсуждают строительство совместной международной трассы

Источник: 112.ua

Трассу, соединяющую Украину, Румынию, Болгарию и Грецию, могут реализовать уже в течение пяти лет. Об этом стало известно во время конференции в рамках поддержки инициатив Европейской комиссии, сообщает пресс-служба Министерства транспорта, информационных технологий и связи Болгарии.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян совместно с министром транспорта, информационных технологий и связи Болгарии Христо Алексиевым заявил, что украинская сторона будет организовывать межгосударственные встречи в рамках проекта, и надеется, что строительство магистрали будет непременно реализовано. Власти Болгарии, в свою очередь, пообещали свою всестороннюю поддержку.

"Болгария поддерживает этот проект и непременно будет участвовать в последующих дискусиях. Рад сообщить, что коллеги из Греции также высказали свою поддержку в этой инициативе", - говорится в сообщении.

В ЕС также обсуждается строительство скоростной автомагистрали Via Carpathia, из которой, возможно, будут ответвления в Украину.

Как ранее сообщало Министерство инфраструктуры Украины, в январе 2016 года стартовал проект технической помощи Европейского Союза "Поддержка имплементации Соглашения об ассоциации и Национальной транспортной стратегии". Финансовая поддержка проекта составляет более 3,7 млн евро.