Украина сделала все, чтобы не дать России дестабилизировать ситуацию в Авдеевке, - Порошенко

Источник: РБК-УКРАИНА

Украина сделала все возможное, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе видеоконференции при участии главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского, сообщает пресс-служба главы государства. "Можно только представить как жили в эти дни жители Авдеевки: без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад. И только четко скоординированные действия мои, украинского правительства, служб, славных украинских военных, которые в координации все вместе сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что представитель Украины в Специальном центре по координации и контролю постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня в связи с ситуацией в Авдеевке. "Наш представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от Министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечение. Подчеркиваю - не только в контролируемой украинскими войсками части Авдеевки, а прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставки света и воды, потому что там тоже наши граждане, и мы о них заботимся", - добавил Порошенко. Кроме того, Порошенко добавил, что полная ответственность за ситуацию в Авдеевке лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.



