Украина требует отставки главы ПАСЕ из-за Сирии

Источник: КорреспонденТ.net

Украинская делегация в ПАСЕ потребовала отставки председателя организации Педро Аграмунта из-за его недавней поездки в Сирию, заявила замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко.

В марте Аграмунт в составе российской делегации посетил Сирию, где встретился с президентом страны Башаром Асадом. Члены ПАСЕ сегодня осудили встречу и назначили на 25 апреля специальные слушания. Сам Аграмунт признал поездку ошибочной.

"Председательствующий на сессии сообщил, что по требованию делегатов состоятся слушания, где Аграмунт будет готов ответить на вопросы. Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента", - написала Геращенко в Facebook.

"Какой позор, так бывает со всеми, кто связывается с диктаторами. Аграмунт представляет Путина и Асада, а не ПАСЕ - такова наша позиция", - добавила она.