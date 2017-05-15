Украина в Минске призвала расследовать факт домогательства боевика ДНР к женщине из ОБСЕ

Источник: РБК-УКРАИНА

В рамках подгруппы по безопасности и на заседании трехсторонней контактной группы украинская сторона призвала расследовать факт домогательств боевика из неподконтрольных районов Донецкой области к женщине из Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook. "Мы возмущены фактом сексуальных домогательств со стороны вооруженных людей, которым подверглась женщина-сотрудник СММ ОБСЕ. Инцидент должен быть расследован, а виновные - строго наказаны.

Безопасность членов СММ ОБСЕ - неотъемлемая составляющая выполнения Минских договоренностей, равно как и установление полноценного устойчивого режима прекращения огня, вывода российских воинских подразделений с территории Украины, контроль над границей", - отметила Олифер. Также сообщается, что в рамках работы экономической подгруппы были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности Донбасса.



