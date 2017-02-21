Украина в ООН предложила почтить память Чуркина

Источник: КорреспонденТ.net

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко предложил членам Совбеза почтить минутой молчания память российского коллеги Виталия Чуркина.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН о нерешеннах конфликтах в Европе.

"Дорогие коллеги, как вы знаете, вчера Совет принял заявление для прессы в связи со смертью постоянного представителя Российской Федерации в ООН. Как президент Совета безопасности, я предлагаю почтить минутой молчания память посла Виталия Чуркина", - сказал Ельченко.

После минуты молчания представитель делегации России отметил, что российские дипломаты "благодарны за теплые слова и выражение соболезнований в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Россия".

Затем свои соболезнования выразили другие члены Совбеза.