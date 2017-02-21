Украина в ООН предложила почтить память Чуркина
Источник: КорреспонденТ.net
21.02.2017
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко предложил членам Совбеза почтить минутой молчания память российского коллеги Виталия Чуркина.
Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН о нерешеннах конфликтах в Европе.
"Дорогие коллеги, как вы знаете, вчера Совет принял заявление для прессы в связи со смертью постоянного представителя Российской Федерации в ООН. Как президент Совета безопасности, я предлагаю почтить минутой молчания память посла Виталия Чуркина", - сказал Ельченко.
После минуты молчания представитель делегации России отметил, что российские дипломаты "благодарны за теплые слова и выражение соболезнований в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Россия".
Затем свои соболезнования выразили другие члены Совбеза.