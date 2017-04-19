Украина в ООН: РФ нарушает права человека на Донбассе и в Крыму

Источник: КорреспонденТ.net

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании в Нью-Йорке 18 апреля призвал Совбез ООН при рассмотрении ситуации в Крыму и Донбассе обращать особое внимание на соблюдение прав человека на временно подконтрольных России территориях, передает Укринформ.

"Компонент прав человека должен быть неотъемлемой частью во время рассмотрения Советом разрешения противоречий и урегулирования конфликтов. Этот подход должен применяться и во время рассмотрения Радой вопроса оккупации Крыма и российской военной агрессии в украинском Донбассе", − заявил представитель Украины.

Он отметил, что Россия в Крыму пытается уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова.

"Оккупационная власть совершает массовые и систематические нарушения прав человека и стремится уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова − крымских татар, а также других этнических и религиозных групп", − подчеркнул замминистра.

Кислица обратил внимание, что Миссия наблюдателей ООН неоднократно фиксировала преступления, совершенные во время российской агрессии против Украины.