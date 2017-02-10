Украина вблизи Крыма проведет боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1"

Источник: 112.ua

Украина вблизи Крыма проведет боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба Минобороны Украины.



"Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения. Во время многонациональных учений "Сэйбер Гардиан - 2017" на полигоне "Шабла" в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой. На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Гуцуляка, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.

"Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков", - добавил Гуцуляк.

Отметим, что ЗРК "Бук-М1-2” является многоцелевым комплексом, осуществляющим одновременный обстрел шести целей, летящих на разных азимутах и высотах. Высокая огневая мощь, создаваемая 6-ю стрельбовыми каналами комплекса, позволяет эффективно поражать сопровождаемые цели.