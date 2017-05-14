Украина возобновила экспорт птицы в Евросоюз

Источник: КорреспонденТ.net

Экспорт из Украины в Евросоюз возобновили после запрета из-за гриппа птиц.

Об этом сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

С февраля в Украине не было зафиксировано случаев птичьего гриппа, поэтому запрет на ввоз решили ликвидировать.

Всего в Украине с ноября 2016 года зафиксировано 9 случаев заболевания птичьим гриппом, последний случай был зарегистрирован 15 февраля 2017 г.