Украина ввела санкции против российского нефтехима
Источник: КорреспонденТ.net
03.03.2017
Украина ввела полный запрет на импорт нефтехимической продукции двух крупных российских компаний РусВинил (Нижний Новгород) и Каустик (Волгоград) с 4 апреля 2017 года. Об этом пишет профильное издание Нефтерынок со ссылкой на решение Министерства экономического развития и торговли.
Компания РусВинил выпускает суспензионный, эмульсионный полихлорвинил и каустическую соду. А Каустик производит ряд нефтехимической продукции, в частности суспензионный полихлорвинил и каустиковую соду.
Отмечается, что в апреле-мае 2017 года запланирован запуск Карпатнефтехима, который является единственным украинским производителем поливинилхлорида и каустиковой соды.
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