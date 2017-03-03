Украина ввела санкции против российского нефтехима

Источник: КорреспонденТ.net

Украина ввела полный запрет на импорт нефтехимической продукции двух крупных российских компаний РусВинил (Нижний Новгород) и Каустик (Волгоград) с 4 апреля 2017 года. Об этом пишет профильное издание Нефтерынок со ссылкой на решение Министерства экономического развития и торговли.

Компания РусВинил выпускает суспензионный, эмульсионный полихлорвинил и каустическую соду. А Каустик производит ряд нефтехимической продукции, в частности суспензионный полихлорвинил и каустиковую соду.

Отмечается, что в апреле-мае 2017 года запланирован запуск Карпатнефтехима, который является единственным украинским производителем поливинилхлорида и каустиковой соды.