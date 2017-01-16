Украина выполнила все необходимые для безвиза условия, - Аваков
Источник: 112.ua
16.01.2017
Украина выполнила все условия, необходимые для предоставления безвизового режима. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в twitter по итогам встречи с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.
"Встреча с послом ЕС Хьюгом Мингарелли: сошлись, что Украина выполнила условия безвиза", - говорится в сообщении главы министерства.
Арсен Аваков также отметил, что в ходе встречи также обсуждались вопросы продолжения сотрудничества с ЕС по вопросу проектов реформ МВД.
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