Украина выполнила все необходимые для безвиза условия, - Аваков

Источник: 112.ua

Украина выполнила все условия, необходимые для предоставления безвизового режима. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в twitter по итогам встречи с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

"Встреча с послом ЕС Хьюгом Мингарелли: сошлись, что Украина выполнила условия безвиза", - говорится в сообщении главы министерства.

Арсен Аваков также отметил, что в ходе встречи также обсуждались вопросы продолжения сотрудничества с ЕС по вопросу проектов реформ МВД.