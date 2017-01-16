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Украина выполнила все необходимые для безвиза условия, - Аваков

Источник: 112.ua

16.01.2017

Украина выполнила все условия, необходимые для предоставления безвизового режима. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в twitter по итогам встречи с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

"Встреча с послом ЕС Хьюгом Мингарелли: сошлись, что Украина выполнила условия безвиза", - говорится в сообщении главы министерства. 

Арсен Аваков также отметил, что в ходе встречи также обсуждались вопросы продолжения сотрудничества с ЕС по вопросу проектов реформ МВД.

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