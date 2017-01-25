Украина заняла 131 место в рейтинге восприятия коррупции

Источник: РБК-УКРАИНА

Во всемирном Индексе восприятия коррупции (CPI), который ежегодно публикует неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, Украина в 2016 году набрала 29 баллов из 100, заняв 131 место в рейтинге. Об этом сообщается на сайте Transparency International. Отмечено, что Украина всего на 2 балла улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом. Причиной этого составители считают запуск системы электронного декларирования доходов, которая позволяет украинским гражданам видеть активы политиков и государственных служащих, в том числе президента. Тем не менее, отсутствие результатов в деле Януковича не говорить об успешной борьбе с коррупцией в Украине. Сообщается, что Украина разделила 131 место в рейтинге с Ираном, Казахстаном, Непалом и Россией.



