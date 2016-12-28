Украина заняла 74-е место в рейтинге стран для бизнеса по версии Forbes

Украина заняла 74-е место в рейтинге стран для бизнеса по версии Forbes

Украина заняла 74-е место в рейтинге стран для бизнеса по версии Forbes

Источник: 112.ua

Украина заняла 74-е место среди 139 стран мира в рейтинге Forbes по комфортности ведения бизнеса (Best Countries for Business).

Лучшей страной для ведения бизнеса журнал назвал Швецию, отметив ее рост экономики за прошлый год на 4,2%.

В ТОП-10 также попали Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Канада. Соединенные Штаты – на 23-м месте.

Украина расположилась между Индонезией и Арменией. Отмечается, что конфликт на Донбассе вредит экономическому росту страны. Россия уступила Украине 4 ступени и заняла 79-е место.

Отметим, что среди соседей Украины Польша в рейтинге занимает 31-е место, Словакия - 40-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е. Беларусь в рейтинге Forbes отсутствует.

В конце рейтинга оказались Гаити, Гамбия и Чад.

Эксперты составляют такой список ежегодно, оценивая страны по ряду критериев. Среди них – торговая и финансовая свобода, защита прав собственности, инвестиций, а также уровень коррупции и личных свобод человека.

