Украинцам будут рассказывать о всех подробностях сотрудничества Украина-НАТО

Источник: Українські новини

Президент Петро Порошенко поручил Кабинету Министров разработать план мероприятий по реализации Концепции совершенствования информирования общества о сотрудничестве Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) на период 2017-2020 годов. Об этом говорится в Указе Президента № 43 от 21 февраля, передают Українські Новини.

Согласно Указу, Кабмин в месячный срок должен разработать и утвердить план мероприятий по реализации Концепции на 2017 год. Также до 15 декабря каждого года (до 2020 года) правительство должно утверждать план мероприятий по реализации Концепции на следующий год.

На правительство также возлагается координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по реализации поставленных задач.

Концепция направлена на повышение уровня поддержки общественностью государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия граждан к НАТО как ключевому институту в укреплении международной безопасности.

Концепция предусматривает разъяснения основ, принципов, политики и деятельности НАТО, состояния и перспектив такого сотрудничества, а также роли НАТО в укреплении международной стабильности и безопасности.

В частности, предлагается проведение на постоянной основе брифингов по актуальным и текущим вопросам сотрудничества с НАТО, конференций, круглых столов, семинаров, информационных мероприятий на тему евроатлантической интеграции Украины, дней евроатлантического партнерства и недель НАТО. Кроме того, должно быть обеспечено функционирование тематического веб-портала "Украина - НАТО" и обновление официальных сайтов органов государственной власти относительно государственной политики в сфере евроатлантической интеграции.

Также предлагается активизация сотрудничества с сетью партнерства "Украина - НАТО" под эгидой совместной рабочей группы "Украина - НАТО" по вопросам военной реформы высокого уровня и начала празднования ежегодно 9 июля годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

В Концепции также предлагается создание теле- и радиопрограмм с разъяснением государственной политики в сфере евроатлантической интеграции, подготовка и издание учебников и учебных пособий, аналитических материалов и другой информационной продукции по вопросам евроатлантической интеграции для общеобразовательных и высших учебных заведений.

Реализация Концепции будет обеспечиваться центральными и местными органами исполнительной власти и другими государственными органами за счет и в пределах бюджетных назначений, предусмотренных центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам на соответствующий год, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством. Также для ее внедрения могут быть привлечены финансовые возможности отечественных и международных бизнес-организаций, фондов, неправительственных организаций.