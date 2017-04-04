Украинцам повысили лимит покупки наличной валюты в 12,5 раз

Источник: Українські новини

Национальный банк принял решение о смягчении ограничения по продаже населению валюты с 12 тыс. гривен/день до 150 тыс. гривен/день в эквиваленте.

Об этом говорится в постановлении НБУ №30 от 4 апреля, передают Українські Новини.

Соответствующим документом внесены изменения в постановление правления НБУ от 13 декабря 2016 № 410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины".

В частности, НБУ разрешил населению покупать инвалюту на 150 тыс. гривен/сутки в эквиваленте (около 5 550 долларов).

Также Нацбанк принял решение о снижении требования обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%.

Соответствующим документом внесены изменения в постановление правления НБУ от 13 декабря 2016 № 410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины".

НБУ смягчает требование к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте. Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений.

"В первую очередь, этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу. Это позволит уменьшить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций", - объясняет Нацбанк.

Регулятор считает, что это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютной поступлений, чем обязаны, - более 90%.