Украинцам предлагают выбрать, куда потратить "1,5 млрд Януковича"

Источник: Українські новини

Украинцы сами должны определить, как потратить 1,5 млрд долларов, которые были конфискованы по "делу Януковича", проголосовав на сайте "Перезапуск экономики". С такой инициативой выступил экономист Валерий Коновалюк.

По мнению Коновалюка, люди должны сами решить, как потратить деньги, которые были у них украдены Януковичем.

"Решение о том, куда направить "1,5 млрд. Януковича", должны принимать люди, у которых их украли. И для того, чтобы помочь в этом, по моей инициативе создана специальная страница, где каждый может зайти и проголосовать за вариант, который считает правильным. Результаты опроса будут доведены до народных депутатов и членов правительства. Заходите и голосуйте на http://perezapusk.com/jak-vytratyty-groshi. Вместе мы сможем принять правильное решение и заставить власть его выполнить", – отметил Коновалюк.

Он уверен, что необходимо направить эти средства на то, что даст Украине шанс стать на ноги после затяжного экономического кризиса.

"Эти "деньги Януковича" могут стать ресурсом для реализации Плана перезапуска экономики. Начинать необходимо с инвестиций в инфраструктуру – железные и автодороги, мосты, коммуникации, порты, связь, чтобы на их основе дать экономике возможность расти. Масштабные инвестиции в инфраструктуру благодаря эффекту мультипликатора дадут толчок всей отечественной экономике, они создадут рабочие места и обеспечат налоговые поступления в бюджет", – добавил Коновалюк.

Коновалюк напомнил, что власть, когда история дает ей шанс распорядиться крупными финансами, тратит их бездумно.

"Так было и с 4,8 млрд долларов от продажи "Криворожстали", и с ресурсами, полученными от приватизации других национальных предприятий. Только с 2014 года Украина одолжила у Международного валютного фонда 11 млрд долларов, которые пошли либо на проедание, либо на удержание гривны, которая всё равно упала в 3 раза. То же самое может случится и с "1,5 млрд. долларов Януковича", о судьбе которых сейчас спорит верхушка нынешней власти", – написал в блоге Коновалюк.

В конечном итоге, уверен Коновалюк, эти деньги должны пойти на развитие реального сектора экономики, который в скором времени будет наполнять бюджет.

"Так мы пустим деньги в оборот, а не проедим. Так мы дадим следующим поколениям основу для их благополучия. Так мы дадим стране надежду", – резюмировал Коновалюк.

Напомним, 28 апреля на совместном брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко сообщили о том, что суд последней инстанции позволил конфискации арестованные 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.