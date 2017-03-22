Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков

Источник: Українські новини

Родители школьников из разных регионов Украины возмущаются в соцсетях тому, что их обязали проводить обязательные медицинские осмотры детей старше 14 лет. Об этом сообщает "УП".

Управление образования Оболонского района Киева распространило письмо в общеобразовательные учреждения, в котором просит школы провести работу с родителями и детьми по поручению Департамента здравоохранения и ссылаясь на письмо заместителя министра по вопросам европейской интеграции Министерства здравоохранения.

Инициируется "проведение медицинских осмотров детей школьного возраста в 2-х недельный срок, с целью своевременного реагирования и предупреждения случаев неконтролируемого поведения детей, связанной с нанесением себе намеренных повреждений кожных покровов".

"Осмотру подлежат дети от 6 до 14 лет путем организации родительской отчетности об осмотре ими своих детей по выявлению вышеупомянутого", - говорится в документе.

Для осмотра детей старше 14 лет, предлагают "предоставить график, согласно которому медицинские работники учреждений здравоохранения смогут провести медосмотр на базе учебного заведения".

О такой инициативе сообщили также родители из Николаева и Полтавы, они возмущаются и выступают против принудительных медосмотров подростков

В группе "Родители СОС" в соцсети Facebook родители публикуют бланки, которые раздали им в школе.