Украиноязычная газета в Крыму будет издаваться четыре раза в год

Источник: Українські новини

Выпуск украиноязычной газеты на территории аннексированного полуострова, которая будет выходить при поддержки крымского "правительства", рассчитана на узкий круг читателей, поскольку у нее планируется маленький тираж.

Такое мнение в утреннем эфире Радио "Крым.Реалии" высказал активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

"Она (газета – ред.) будет издаваться четыре раза в год, и там тираж был указан 500 экземпляров. Я думаю, что это для распространения в очень узком кругу, например в том же самом Доме дружбы народов, куда входят многие национальные общины", – сказал Кузьмин.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма анонсировали выпуск газеты на украинском языке. В ней планируют рассказывать о жизни украинцев на полуострове. Газета будет выходить при поддержке крымского правительства, первый номер намерены выпустить в текущем месяце.