Украинская экономика выросла на пять процентов

Источник: КорреспонденТ.net

Украинская экономика в январе этого года выросла на 5,1 процентов, тогда как в январе прошлого года ВВП страны упал на 1,6 процента.

Об этом говорится в отчете министерства экономического развития и торговли.

"В целом в январе 2017 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно на уровне 5,1 процента", - говорится в отчете.

Аналитики объяснили рост двумя факторами - низкой базой сравнения прошлого года, а также ростом цен на мировых товарных рынках на фоне роста инвестиционного спроса

В министерстве отметили, что положительная тенденция сохраниться, хоть и будет ниже, в частности, из-за блокады на Донбассе.

"Ожидается более умеренная динамика роста по сравнению с январем, что будет обусловлено, во-первых, более высокой базой сравнения прошлого года в феврале-марте, чем в январе, а во-вторых, ощутимым влиянием в краткосрочном периоде блокады железнодорожного сообщения. Но, по нашим оценкам, рост будет сохранен", - сказано в отчете.

Ранее в МЭРТ сообщали, что рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,4 процентов при инфляции 11 процентов.

При этом в бюджет Украины на 2017 год правительство заложило рост ВВП на 3 процента при инфляции 8,1 процента, и курсе гривны на уровне 27,2 гривен за 1 доллар.