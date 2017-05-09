Украинская пьеса получила премию престижного немецкого фестиваля

Источник: 112.ua

Украинский драматург Ольга Мацюпа получила премию престижного немецкого театрального фестиваля Heidelberger Stückemarkt за свою пьесу "Экологическая Баллада". Об этом сообщает ZN.ua.

Драматург получила высшую премию фестиваля - 5 тыс. евро.

Сообщается, что Украина стала гостем немецкого фестиваля впервые.

В Германии были представлены театральные проекты от украинских режиссеров, драматургов, перформеров, которые сегодня есть в авангарде актуального, экспериментального театра.

Свои пьесы представили также Киевский театр "Золотые Ворота", Львовский ТЮЗ, театр "ДАХ". Еще один проект, который вызвал интерес у фестивальной аудитории предложил режиссер и перформер Антон Романов. Он посвятил свою акцию аннексии Крыма (сам Романов родился в Крыму), то есть настоящим трагическим взаимоотношениям Украины и РФ. Актуальный проект "Где Восток?" от Алика Сардаряна и Натальи Ворожбит - монологи о войне на Донбассе - также вызвал сильные эмоции.