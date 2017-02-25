Украинская теннисистка Свитолина выиграла престижный международный турнир в Дубае

Источник: 112.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный международный турнир WTA серии в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК) на своей странице в Facebook.

"Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей престижного международного турнира WTA серии в Дубае, переиграв в финале Каролин Возняцки с результатом 2: 0 (6:4, 6:2)", - сказано в сообщении.

Отметим, что єта победа позволит украинке войти в топ-10 мирового рейтинга.