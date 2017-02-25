Украинская теннисистка Свитолина выиграла престижный международный турнир в Дубае
Источник: 112.ua
25.02.2017
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный международный турнир WTA серии в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК) на своей странице в Facebook.
"Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей престижного международного турнира WTA серии в Дубае, переиграв в финале Каролин Возняцки с результатом 2: 0 (6:4, 6:2)", - сказано в сообщении.
Отметим, что єта победа позволит украинке войти в топ-10 мирового рейтинга.
Посол Турции посоветовал Украине провести внутренние дебаты по ДонбассуПорошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины