Украинские аптеки переполнены поддельными и контрабандными лекарствами

Источник: Українські новини

В Украине на протяжении трех лет действует мораторий на проверки аптек и качество лекарств. Из-за этого в аптеках могут массово продавать подделки и фальсификат, а система контроля отсутствует на государственном уровне. Об этом говорится в сюжете "Подробностей"

"А кому было выгодно выход этого моратория на проверку. И выгодно как раз этим магнатам мировых аптек, проплатили, конечно. Мы живем же в стране, где коррупция только говорят о ней. А все делается, чтобы она была более эффективной", - сказал Олег Климов, член Совета международной Федерации фармацевтов

За последние два месяца Госслужба по лекарственным средствам запретила к использованию в Украине более двухсот серий препаратов. Одни из них были контрабандой, другие - подделкой! Но при этом официальной статистики о фальсификате в стране - не существует.

"Даже в Европе до 7 - 10 процентов оборота фальсифицированных лекарств. Если брать страны Африки там уже достигает до 50%. На мой взгляд, надо где-то туда к африканским", - сказал Константин Косяченко

"В процентном выражении мы никогда не считаем ни фальсификат, ни плохой. Потому что, во-первых, в мире не существует единой методики по подсчету: или считать от количества ввозимых, или количества зарегистрированных", - сказала Марина Таран, начальник отдела по предотвращению оборота некачественных лекарственных средств

Даже если предположить - невероятное, что в Украине всего лишь 1% фальсификата. Казалось бы - капля в море. Но если посчитать. В 2016 аптеки продали 1 миллиард лекарств. То есть выходит, 10 миллионов из них были поддельные.

"По нашему законодательству в аптеки есть 5 суток на то, чтобы этот препарат изъять из обращения. 5 суток! За 5 суток представляете сколько он будет продан. А мы обновляем свою базу даже приводим скан копию распоряжений Гослекслужбы, чтобы он мог показать его в аптеке", - сказал Наталья Гуран руководитель проекта "Ликы-контроль"

Но вылечить аптеки от непорядочности - не так просто. Тем более в условиях моратория. И даже если в Госслужбу по лекарственным средствам поступила жалоба на сеть - проверить ее ранее чем за десять дней, после уведомления собственника - нельзя. Согласитесь, звучит абсурдно.