Украинские подростки втянуты в новую опасную игру "исчезни на 24 часа"

Источник: Українські новини

Эта игра состоит в том, чтобы уйти из дома на сутки, не предупреждая никого и не давая о себе знать.

Новая экстремальная игра пришла к украинским подросткам из России через соцсети.

"Суть заключается в том, что подросток должен уйти из дома и не давать о себе знать в течение суток", - пишет в Facebook пользовательница Татьяна Лупова.

Случаи исчезновения детей на сутки уже были зарегистрированы в Киевской области. С разницей в три дня "исчезло" два мальчика, и каждого из них смогли найти только спустя сутки.

Сообщения об этом уже получили преподаватели старших классов. Это развлечение очень опасно, ведь подростки часто создают группы в соцсетях, вирусным способом распространяя различные "чэлленджи" и, временами, усложняя их, чтобы похвастаться друг перед другом.

В подобных группах в Интернете перед желающими исчезнуть даже ставят различные задачи.

Для того чтобы проследить за тем, где скрывается несовершеннолетний, можно использовать мобильные телефоны, но сейчас редко можно встретить ребенка, который не знал бы о системе отслеживания.

Эта игра очень опасна еще и тем, что подобные случаи не позволяют понять, действительно ли подросток исчез, или он в порядке и в безопасности, а таким образом просто играет.

"Специалисты советуют родителям поговорить с подрастающими детьми и объяснить всю опасность такой забавы. Другого способа борьбы с модным экстремальным развлечением несовершеннолетних пока не придумал", - предупреждают правоохранители.

В России эта проблема существует уже некоторое время. Возможно, она просочилась в Украину через соцсеть "ВКонтакте".