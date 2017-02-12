Украинские разведчики вторые сутки не выходят на связь, - спикер АТО

Источник: 112.ua

Украинские разведчики вторые сутки не сообщают о себе, основная версия - потеря связи. Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

Версий много, возможно, просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса", - сказал Матюхин.

Он подтвердил, что военных продолжают искать и опроверг информацию, которую распространяют СМИ боевиков о том, что украинских разведчиков якобы могли убить.

Отметим, по данным штаба АТО, в течение сегодняшних суток зафиксировали 33 обстрела.

"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов калибра 82-миллиметра обстреливали Павлополь и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Новогригорьевке – БМП. На Донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новоселовку Вторую, Камянку, Луганское. По позициям в районе Авдеевки вела огонь БМП противника. По Троицкому, Новоселовке Второй и Каменец – снайперы. На Луганском направлении из гранатометов обстреляли Новоолександровку", - говорится в сообщении.