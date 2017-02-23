Украинские яблоки рекордно подешевели

Источник: Українські новини

Цены на украинские яблоки на мировом рынке опустились до рекордно низкого за последние 6 лет уровня. По данным "АПК-Информ: овощи и фрукты", основные объемы яблок сегодня реализуют в пределах 4-9 грн/кг - это 0,14-0,32 евро/кг.

При этом год назад яблоки в Украине стоили в среднем в 3 раза дороже. В то же время, предложение яблок местного производства сейчас в избытке.

По данным "Укрсадпром", производство яблок вновь становится востребованным. Если до 2000 года Украина производила 1 млн тонн яблок, то сейчас это вже1,18 млн.

В 2015 году украинские садоводы собрали второй по величине урожай яблок за последние 5 лет. Но он не пошел на продажу за границу - в текущем сезоне объемы экспорта стали самыми низкими за всю историю независимости страны. Перерабатывать яблоки выгоднее, чем выращивать. В частности известные украинские производители соков предпочитают продавать в ЕС не готовую продукцию, а именно концентрат.