Украинский офицер получил почетную награду от министра обороны Великобритании

Источник: Українські новини

Украинский офицер Михаил Лещенко получил награду Колледжа Королевских ВВС Кранвелл от министра обороны Великобритании Майкла Фэллона. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон вручил награду Колледжа Королевских ВВС Кранвелл - Почетную саблю - старшему лейтенанту Михаилу Лещенко", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что таким знаком отличия "ежегодно награждается тот иностранный курсант, который продемонстрировал самые высокие совокупные достижения в лидерстве и учебных дисциплинах, а также проявил высшие офицерские качества во время обучения на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС".

Известно, что Михаил Лещенко учился на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС с 19 января по 25 сентября 2015 года.

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