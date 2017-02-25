Украину на Евровидении представит O.Torvald

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве 25 февраля состоялся финал нацотбора на Евровидении-2017, где определился участник от Украины.

Согласно подсчету голосов жюри и телезрителей, Украину на Евровидении-2017 представит рок-группа O.Torvald c песней "Time", сообщает Корреспондент.net.

O.Torvald - "Time" - выступление в финале нацотбора 25.02.2016:

Следует отметить, что зрители наибольшее количество баллов дали 19-летнему одесситу Melovin, однако жюри присудило участнику лишь 2 балла. Таким образом суммарно он набрал 8 баллов.

Наивысший балл от жюри получила TAYANNA. По суммарным результатам голосования O.Torvald и TAYANNA набрали одинаковое количество балло - по 10, но поскольку зрители присудили O.Torvald больше баллов (5), чем певице TAYANNA (4), то победителем согласно правилам конкурса признана рок-группа.

O.Torvald - рок-группа в составе фронтмена Жени Галича, гитариста Дениса Мизюка, барабанщика Саши Солохи, бас-гитариста Никиты Васильева и DJ Polarnik. Коллектив был создан в Полтаве в 2005 году, в 2006 музыканты переехали в Киев. Песня "Time" - о том, что время — единственное, что невозможно вернуть.

Всего в финале боролись шесть участников: