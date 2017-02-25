Украину на Евровидении представит O.Torvald
Источник: КорреспонденТ.net
25.02.2017
В Киеве 25 февраля состоялся финал нацотбора на Евровидении-2017, где определился участник от Украины.
Согласно подсчету голосов жюри и телезрителей, Украину на Евровидении-2017 представит рок-группа O.Torvald c песней "Time", сообщает Корреспондент.net.
O.Torvald - "Time" - выступление в финале нацотбора 25.02.2016:
Следует отметить, что зрители наибольшее количество баллов дали 19-летнему одесситу Melovin, однако жюри присудило участнику лишь 2 балла. Таким образом суммарно он набрал 8 баллов.
Наивысший балл от жюри получила TAYANNA. По суммарным результатам голосования O.Torvald и TAYANNA набрали одинаковое количество балло - по 10, но поскольку зрители присудили O.Torvald больше баллов (5), чем певице TAYANNA (4), то победителем согласно правилам конкурса признана рок-группа.
O.Torvald - рок-группа в составе фронтмена Жени Галича, гитариста Дениса Мизюка, барабанщика Саши Солохи, бас-гитариста Никиты Васильева и DJ Polarnik. Коллектив был создан в Полтаве в 2005 году, в 2006 музыканты переехали в Киев. Песня "Time" - о том, что время — единственное, что невозможно вернуть.
Всего в финале боролись шесть участников:
- Группа Сальто назад с песней на украинском языке "О, мамо";
- Melovin с песней "Wonder";
- O.Torvald c песней "Time";
- ILLARIA с песней"Thank You for My Way";
- TAYANNA с песней "I Love You";
- ROZHDEN с песней "Saturn".