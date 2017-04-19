Украину накрыл апрельский снегопад

Источник: КорреспонденТ.net

В ночь на 19 апреля во многих областях Украины прошел сильный снегопад. Снег накрыл Харьков, Днепр, Запорожье, Львов и другие города. Люди в соцсетях активно выкладывают фото и видео снежных сугробов и заносов на дорогах, которые весьма непривычны для второй половины апреля в Украине.

Согласно прогнозам синоптиков, дождь с сильным мокрым снегом сегодня ожидается и в Черновицкой, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сильные дожди в этот день пройдут в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Управление безопасности дорожного движения Украины просит водителей воздерживаться от поездок.

"При резком ухудшении погоды по возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния. Если все же выехать крайне необходимо, будьте особенно внимательными и осторожными за рулем", – говорится в сообщении.

Сообщается о большой пробке под Днепром. Там застряли десятки машин, включая большегрузные автомобили.