Украину снова признали частично свободной

Источник: КорреспонденТ.net

Правозащитная организация Freedom House разместила Украину на 18 место из 29 пост-коммунистических стран по уровню свободы и назвала ее частично свободной. В прошлом году Украина также занимала 18 место.

Об этом сказано в отчете организации.

В докладе Украина получила рейтинг 4,71. При этом 1 - показатель максимальной свободы, а 7 означает полную несвободу. Россия по уровню развития демократии оказалась между Киргизией и Белоруссией, получив 6,57 балла. В общем списке она на 23-м месте.

Отмечается, что прогресс в Украине с времен Евромайдана не был очень существенным, однако произошли значительные изменения.

"Профессиональные и энергичные группы гражданского общества продолжают оказывать давление на правительство при поддержке США, ЕС и МВФ. В 2016 году парламент провел широкие судебные реформы и создал всеобъемлющую антикоррупционную структуру, основанную на лучших практиках ЕС", - говорится в свообщении.