"Укренерго" сообщает о чрезвычайном состоянии: Угля в Украине хватит на 40 дней

Источник: Українська правда

При условии введения чрезвычайного состояния в энергетике, антрацитового угля хватит в Украине на 40 дней.

Об этом заявил руководитель "Укренерго" Всеволод Ковальчук во время заседания антикризисного энергетического штаба.

Он рассказал, что состоянием на 13 февраля, общие запасы угля антрацитовой группы на всех ТЕС составляют 842 тысячи тон.

Также он сообщил,что при среднестатистическом потреблении угля расход составляет 30 тысяч тонн в день. Если в ближайшее время не будет обновлена поставка антрацитового угля, то необходимо ввести режим чрезвычайного положения в электроэнергетике.

Если этот режим будет введен, то возможно снижение потребления угля до 20 тысяч тонн в день.

В. Ковальчук сообщил, что общий запас угля составляет 842 тонны, которого в среднем хватит на 40 дней( при условии введения чп)

Но нужно учитывать тот фактор, что на разных станциях разный запас угля, колеблющийся от 14 до 100 дней.

Он добавил, что, когда будет выработан уголь, "мы не сможем обойтись без ограничения потребителей использования специальных графиков аварийных отключений."