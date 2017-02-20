Укроборонпром отрицает торговлю с РФ

Источник: КорреспонденТ.net

В государственном концерне Укроборонпром опровергли информацию о торговле с Россией. Соответствующее заявление распространила пресс-служба концерна вечером в понедельник 20 февраля.

"Мы не ведем торговлю со страной-агрессором, как это предусмотрено распоряжением Кабмина от 2014 года... Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав Укроборонпрома, продолжают сотрудничать с Россией в обход законодательства Украины", – отметили в концерне.

Как добавили в Укроборонпроме, концерн активно запустил программу замещения российских комплектующих.