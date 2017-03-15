"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков и Запорожье

Источник: РБК-УКРАИНА

ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростных поездов "Интерсити+" в запорожском и харьковском направлениях на апрель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Как сообщается, поезд № 736/735 Киев - Запорожье - Киев осуществит дополнительные рейсы из Киева и Запорожья по вторникам и субботам.

Так предвидятся дополнительные рейсы 28 марта, а также 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 и 29 апреля, благодаря чему в апреле он будет курсировать ежедневно.

"Из Киева поезд отправляется в 14:49 и прибывает в Запорожье в 21:57, а 11 и 18 апреля в 22:02.

В обратном направлении отправление в 22:58 и прибытие 06:10 (9 апреля в 06:16, 29 марта и 2 апреля в 06:17)", - говорится в сообщении.

Кроме того, назначены дополнительные рейсы поезда №728/727 Киев - Харьков - Киев на 26, 31 марта и 2, 7, 9, 14, 17, 21, 23, 28 и 30 апреля.

Из Киева поезд будет отправляться в 11:46 и прибывать в Харьков в 16:27.

В обратном направлении отправление из Харькова в 16:56 и прибытие в Киев в 21:57.



