Умер экс-заместитель министра труда и социальной политики "ДНР" Третьяков

Источник: Українські новини

Экс-заместитель министра труда и социальной политики так называемой "Донецкой народной республики" Сергей Третьяков умер в пятницу, 27 января. Об этом сообщает на своей странице в Facebook экс-глава так называемой "ЦИК ДНР" Роман Лягин.

Третьяков на момент смерти работал директором департамента торговли так называемого "министерства промышленности и торговли ДНР". Причина его смерти пока выясняется, но СМИ уже назвали в качестве версии о причине смерти тромб, ссылаясь на данные, полученные от родственников умершего.