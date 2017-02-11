Умер начальник Национального университета обороны Геннадий Воробьев

Источник: РБК-УКРАИНА

Начальник Национального университета обороны имени Ивана Черняховского Геннадий Воробьев умер. Об этом на странице в Facebook написал внештатный советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце. Генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев, позывной "Вольный", - написал Бирюков.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с его смертью.

"Геннадий Воробьев отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил в целом более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны. Спасибо за достойную службу, Геннадий Петрович. За выдержку, за мужество и за честность спасибо. Светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах", - написал президент на странице в Facebook.

Геннадий Воробьев с 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года занимал пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

С 16 февраля 2014 года - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

21 мая 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак представил Воробьева в должности исполняющего обязанности начальника Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского.

За добросовестную и безупречную службу генерал-полковник Геннадий Воробьев награжден орденами Богдана Хмельницкого III-й степени и "За мужество" III-й степени, многими медалями и отличиями Министерства обороны Украины и других силовых структур государства.