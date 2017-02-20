Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Источник: 112.ua

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Виталий Чуркин родился в 1952 г. В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. С 8 апреля 2006 г. - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.