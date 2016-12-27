Умерла актриса Кэрри Фишер

Источник: 112.ua

Актриса Кэрри Фишер, сыгравшая в "Звездных войнах", умерла в возрасте 60 лет сообщает BBC.

Причиной смерти стал сердечный приступ. По словам дочери Фишер, актриса умерла во вторник утром.

Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа. Инцидент произошел 23 декабря, когда актриса летела в Лос-Анджелес из Лондона. Тогда ей была оказана медицинская помощь, актрису госпитализировали.

Отметим, Фишер известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны". На момент начала съемок Фишер было 19 лет.