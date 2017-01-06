В аэропорту Флориды неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы
Источник: 112.ua
06.01.2017
В международном аэропорту "Форт-Лодердейл" (штат Флорида, США) неизвестный открыл стрельбу, в результате чего погибли несколько человек. Об этом сообщает телеканал CTV News.
Как сообщил в Twitter бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, в результате стрельбы погибли 5 человек.
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