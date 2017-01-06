Вечернирй Мариуполь

Вечерний Мариуполь RSS Интернет-газета

Новости » Мир » В аэропорту Флориды неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы

В аэропорту Флориды неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы

Источник: 112.ua

06.01.2017

В международном аэропорту "Форт-Лодердейл" (штат Флорида, США) неизвестный открыл стрельбу, в результате чего погибли несколько человек. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Как сообщил в Twitter бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, в результате стрельбы погибли 5 человек.

 

 
 
Президент Филиппин предложил флоту РФ швартоваться у берегов страны "в любое время" В Одесской области 27 населенных пунктов осталось без света в Сочельник
1С 7.7 Настройка
Свободно