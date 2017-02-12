В аэропорту Гамбурга произошла утечка неизвестного вещества, пострадали более 50 человек
Источник: 112.ua
12.02.2017
Аэропорт немецкого города Гамбург сегодня был временно закрыт из-за утечки неизвестного вещества, а воздушное сообщение приостановлено, передает Bild.
Согласно сообщению, во всех терминалах воздушной гавани спасатели провели эвакуацию.
По предварительной информации, утечка произошла в системе кондиционирования аэропорта.
В результате инцидента пострадали более 50 человек. Они жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.
Специалисты пока не выяснили природу вещества.
Приостановленное воздушное сообщение было возобновлено в 13:30 по местному времени. Также был открыт доступ к терминалам аэропорта.
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