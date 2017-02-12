В аэропорту Гамбурга произошла утечка неизвестного вещества, пострадали более 50 человек

Источник: 112.ua

Аэропорт немецкого города Гамбург сегодня был временно закрыт из-за утечки неизвестного вещества, а воздушное сообщение приостановлено, передает Bild.

Согласно сообщению, во всех терминалах воздушной гавани спасатели провели эвакуацию.

По предварительной информации, утечка произошла в системе кондиционирования аэропорта.

В результате инцидента пострадали более 50 человек. Они жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

Специалисты пока не выяснили природу вещества.

Приостановленное воздушное сообщение было возобновлено в 13:30 по местному времени. Также был открыт доступ к терминалам аэропорта.