В Афганистане неизвестные взорвали дом депутата, среди погибших члены его семьи

В Афганистане неизвестные взорвали дом депутата, среди погибших члены его семьи

В Афганистане неизвестные взорвали дом депутата, среди погибших члены его семьи

Источник: 112.ua

В Афганистане по меньшей мере пять человек погибли при нападении вооруженных мужчин на дом. Нападение произошло вечером 21 декабря в Кабуле, сообщает "Радио Свобода".

По информации полиции, трое нападавших штурмовали дом Мера Вали, депутата от нестабильной провинции Гильменд, совершив взрыв внутри здания.

Издание Tolonews.com сообщает, что среди погибших двое внуков депутата и 25-летний сын. Также погибли двое охранников.

Меру Вали, по сообщениям, удалось убежать, но неизвестное количество людей - членов его семьи и охранники - остались внутри дома.

В группировке "Талибан" сообщили, что смертники напали на дом, чтобы помешать "важному собранию представителей сил безопасности".

В среду вечером издание Tolonews.com сообщило со ссылкой на очевидцев, что, вероятно, вооруженные мужчины до сих пор находятся в доме, откуда были слышны выстрелы и взрывы.

На месте нападения находятся представители сил безопасности.