В Алеппо - геноцид. Люди записують відеопрощання та просять не бути байдужими

В Алеппо - геноцид. Люди записують відеопрощання та просять не бути байдужими

В Алеппо - геноцид. Люди записують відеопрощання та просять не бути байдужими

Источник: texty.org.ua

Алеппо відбувається геноцид. Цивільних вбивають або вони гинуть під бомбами. Люди записують прощальні відео із закликами врятувати людство та кажуть не вірити, що комусь до них є діло.

Геноцид

Одне з відеопрощань записала активістка на ім'я Шамі.

"Це може бути моє останнє відео. Більше 50 тисяч сирійців, які протестують проти диктатора Ассада, перебувають в облозі та гинуть під бомбами або їх вбивають", - говорить Шамі.

Згідно з даними активістів, більше 180 цивільних були страчені просто на вулицях територій, які режим зараз контролює.

Згідно з даними Anadolu Agency, загальна територія, яку займають опозиційні сили на сході Алеппо, становить близько 6 квадратних кіліметрів.

Активістка Шамі говорить, що вони затиснуті на території, яка не перевищує 2 квадратних кілометрів. "Тут немає безпечних зон, немає життя", - говорить Шамі.

Ще одне відеопрощання - за цим посиланням.

"Не вірте більше у ООН. Не вірте в те, що їх не задовольняє, що ми гинемо, що ми зараз переживаємо найжахливішу масакру, найсерйозніший злочин проти людства в новітній історії. Росія не хоче, що ми вийшли звідси живими. Асад так само. Вчора в іншій частині міста було багато святкувань. Вони святкували на наших тілах.

Це життя. Ми хоч б знаємо, що були вільними людьми", - говорить у відеозверненні хлопець, що зараз знаходиться в східній частині Аллепо, де проти людей режим Асада та ті, хто його підтримують, чинять геноцид.

Як повідомляють локальні джерела, більше 1071 цивільних було вбито в східній частині Аллепо під час військових атак режиму Ассада та російських винищувачів із 15 листопада 2016-ого року.

#SaveAleppo

У твіттері з допомогою хештегу #SaveAleppo сирійці та небайдужі до трагедії люди намагаються достукатися до міжнародної спільноти.

За цим хештегом люди також розміщують також фото звірств, які зараз відбуваються в країні.

Фото з Твіттеру







ООН

Сьогодні вранці в ООН заявили про отримання повідомлень, що урядові сили у Сирії вдираються в будинки у східній частині Алеппо і розстрілюють цивільних.

13 грудня в офісі ООН з прав людини повідомили, що мають свідчення, що у чотирьох районах міста були вбиті 82 цивільних, серед яких 11 жінок і 13 дітей.

Речник комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл зазначив, що злочини були вчинені упродовж останніх днів, додавши, що вбитих може бути набагато більше.

Повстанці, які утримували східну частину Алеппо упродовж останніх чотирьох років, наразі втратили контроль майже над усією територією.

12 грудня радник ООН з гуманітарних питань Ян Еґеланд заявив про «звірства», вчинені у східному Алеппо сирійськими урядовими військами, які витіснили повстанців із міста.

Росія заявляє про гуманне ставлення урядових сил Сирії не лише до цивільного населення Алеппо, але й до антиурядових повстанців.

З 2012 року Алеппо було розділене між сирійськими урядовими військами, які контролювали західну частину міста, і повстанськими групами, під контролем яких була східна його частина.

Повстанці втратили зайняту територію під час наступу сирійських військ за підтримки російської авіації.

#SaveAleppo