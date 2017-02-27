В Amnesty International критикуют информационную доктрину Порошенко
Источник: Українські новини
27.02.2017
Указ Президента Петра Порошенко, регламентирующий мониторинг средств массовой информации и общедоступных ресурсов Интернета для выявления информации, запрещенной в Украине угрожает свободе слова в стране, отмечают представители правозащитной организации Amnesty International Украина.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Свобода слова? Нет, не слышали. Противодействовать пропаганде можно только одним способом - создавая качественный и объективный контент. Но если это сложно, гораздо проще идти путем запретов, хотя это и не тот путь, который нужен развивающейся стране", - говорит представитель правозащитной организации Amnesty International Украина Татьяна Мазур.
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