В Авдеевке появилось электричество
Источник: КорреспонденТ.net
16.03.2017
В Авдеевке полностью восстановили электроснабжение, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
В Авдеевке пропало электричество 14 марта, причем тогда свет продержался лишь сутки - до этого город был обесточен с 11 марта.
Сообщается, что теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме благодаря теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
"В настоящее время вода из Донецкой фильтровальной станции поступает населению самотеком, также есть запас питьевой воды в резервуаре (4тыс. куб.м)", - сказали в госслужбе.
Также отмечается, что запуск Донецкой фильтровальной станции планируется 17 марта при наличии гарантий безопасности работников.
Тем временем украинских военных подозревают в убийстве жителя Авдеевки.