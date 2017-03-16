В Авдеевке появилось электричество

Источник: КорреспонденТ.net

В Авдеевке полностью восстановили электроснабжение, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В Авдеевке пропало электричество 14 марта, причем тогда свет продержался лишь сутки - до этого город был обесточен с 11 марта.

Сообщается, что теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме благодаря теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

"В настоящее время вода из Донецкой фильтровальной станции поступает населению самотеком, также есть запас питьевой воды в резервуаре (4тыс. куб.м)", - сказали в госслужбе.

Также отмечается, что запуск Донецкой фильтровальной станции планируется 17 марта при наличии гарантий безопасности работников.

Тем временем украинских военных подозревают в убийстве жителя Авдеевки.