В Авдеевке восстановлено электроснабжение

Источник: КорреспонденТ.net

В Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение, ремонтно-восстановительные работы поврежденной линии электропередач были завершены сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 16 часов электроснабжение города Авдеевка восстановлено. Запуск Донецкой фильтровальной станции запланирован на 5 апреля", – говорится в сообщении.

К выполнению ремонтно-восстановительных работ были привлечены 13 человек, пять единиц техники, а также группа пиротехников.