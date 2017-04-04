В Авдеевке восстановлено электроснабжение
Источник: КорреспонденТ.net
04.04.2017
В Авдеевке Донецкой области восстановлено электроснабжение, ремонтно-восстановительные работы поврежденной линии электропередач были завершены сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 16 часов электроснабжение города Авдеевка восстановлено. Запуск Донецкой фильтровальной станции запланирован на 5 апреля", – говорится в сообщении.
К выполнению ремонтно-восстановительных работ были привлечены 13 человек, пять единиц техники, а также группа пиротехников.