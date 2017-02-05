В Авдеевке возобновили электроснабжение, - Порошенко

Источник: РБК-УКРАИНА

По состоянию на вечер 5 февраля 2017 года в Авдеевке возобновили электроснабжение. Об этом говорится в сообщении в Facebook президента Украины Петра Порошенко.

"Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки. Благодарен слаженной работе украинского правительства, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, славным украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - отметил Порошенко.



