В Авдеевке возобновили электроснабжение, - Порошенко
Источник: РБК-УКРАИНА
05.02.2017
По состоянию на вечер 5 февраля 2017 года в Авдеевке возобновили электроснабжение. Об этом говорится в сообщении в Facebook президента Украины Петра Порошенко.
"Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки. Благодарен слаженной работе украинского правительства, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, славным украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - отметил Порошенко.
В зоне АТО за сегодня зафиксировано 40 обстрелов, ранен один военный, - штабЗа сутки на Донбассе вдвое уменьшилось число обстрелов, двое военных ранены, - штаб АТО