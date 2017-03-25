В Балаклее за день потушили почти все очаги тления

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня военные пожарные потушили 10 из 12 очагов тления на территории 65-го арсенала в городе Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский на вечернем заседании координационного штаба по ликвидации последствий пожара, передает пресс-служба Минобороны.

"Военные пожарные хорошо работают, и ситуация улучшается. Параллельно мы наращиваем силы и средства инженерных войск, чтобы ускорить процесс окончательной ликвидации всех последствий чрезвычайного происшествия. Постоянно ведется воздушная разведка", - сказал генерал.

Павловский заверил, что для личного состава, который привлечен к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, созданы необходимые бытовые условия, обеспечено питание.