В Балаклее за день потушили почти все очаги тления
Источник: КорреспонденТ.net
25.03.2017
Сегодня военные пожарные потушили 10 из 12 очагов тления на территории 65-го арсенала в городе Балаклея Харьковской области.
Об этом сообщил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский на вечернем заседании координационного штаба по ликвидации последствий пожара, передает пресс-служба Минобороны.
"Военные пожарные хорошо работают, и ситуация улучшается. Параллельно мы наращиваем силы и средства инженерных войск, чтобы ускорить процесс окончательной ликвидации всех последствий чрезвычайного происшествия. Постоянно ведется воздушная разведка", - сказал генерал.
Павловский заверил, что для личного состава, который привлечен к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, созданы необходимые бытовые условия, обеспечено питание.